В США заявили об обсуждении возможного признания новой власти Афганистана

Власти Соединенных Штатов обсуждают с партнерами вопрос возможного признания движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) в качестве законного правительства Афганистана на регулярной основе. Об этом сообщил в пятницу, 27 августа, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Это один из вопросов, которые мы активно обсуждаем с нашими партнерами из Европы и за ее пределами», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, который вел в прямом эфире телеканал Sky News.

По его словам, данный вопрос не решается правительствами отдельных западных стран в одиночку. Прайс заверил, что американская сторона находится в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру.

Пресс-секретарь госдепартамента также подчеркнул, что «Талибан» просит Соединенные Штаты оставить дипломатов в Афганистане, обещая обеспечить их безопасность.

«Они очень ясно дают нам понять в наших контактах, что хотели бы сохранения американского дипломатического присутствия. Но, в конце концов, это не им решать, а нам... с учетом интересов безопасности американских сотрудников», — отметил Прайс.

Вместе с тем в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на то, что Вашингтон не намерен отказываться от планов по завершению своего дипломатического присутствия в Афганистане к 31 августа. По словам Псаки, США рассматривают пути взаимодействия с новыми властями Афганистана.

26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Также сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается в почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.