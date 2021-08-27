США исключили возможность дальнейшего дипломатического присутствия в Афганистане

Вашингтон не намерен отказываться от планов по завершению своего дипломатического присутствия в Афганистане к 31 августа. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в этот же день газета The Washington Post сообщила о том, что представители движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) просят США сохранить свое дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода оттуда американских военных.

По словам Псаки, США рассматривают пути взаимодействия с новыми властями Афганистана.

«Президент США [Джо Байден] поручил госсекретарю продолжать дипломатические усилия с международными партнерами по обеспечению вывоза граждан третьих стран и афганцев с визами даже после завершения нашего военного присутствия. Частью этого будет наличие скоординированного подхода по взаимодействию с «Талибаном», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она указала, что взаимодействие с талибами необходимо Вашингтону в рамках продолжения эвакуации граждан США, третьих стран и афганцев с визами.

«Продолжение координации не означает дипломатического присутствия», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, власти США по-прежнему рассчитывают, что все желающие покинуть Афганистан американцы смогут сделать это к 31 августа.

Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

Несколько взрывов прозвучали в Кабуле 26 августа. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Как отмечала Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Общее число погибших в результате взрывов оценивается в почти 200 человек. При этом среди жертв есть американские военнослужащие. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее в этот день сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением и взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. При этом глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи подчеркнул, что американские власти намерены продолжать миссию по эвакуации из Афганистана соотечественников, граждан других стран и афганских беженцев, несмотря на произошедшие у аэропорта Кабула взрывы.