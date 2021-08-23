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Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России санкциями
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В Совфеде скептически отнеслись к итогам «Крымской платформы»

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В Совете Федерации итоги форума «Крымская платформа» восприняли скептически — все прошедшие там дискуссии свелись к «повторению избитых штампов в продвигаемой Киевом редакции». Об этом в понедельник, 23 августа, «Известиям» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Таким образом сенатор прокомментировал принятие участниками форума итогового заявления.

«Единственный образ, который напрашивается при чтении этого документа — «Гора родила мышь» <...> Конкретные положения декларации не выдерживают никакой критики — начиная от обвинений в нарушении прав человека до милитаризации полуострова. Всё это не соответствует действительности. Ну а требования принять в Крыму какие-то миссии, мандат которых ограничен территорией Украины, это путь в никуда. Крым открыт для посещения — разумеется, по согласованию с российскими властями», — подчеркнул он.

Как саммит встреча «Крымской платформы» не удалась, считает политик. Саммит, по его словам, созывается для того, чтобы обсудить какую-то проблему и выработать рецепты ее решения. В данном случае круг участников «Крымской платформы» составил порядка 40 стран, которые были представлены на весьма скромном уровне, «если не считать самых ярых сторонников украинской власти», добавил Косачев.

Политик назвал «Крымскую платформу» спектаклем, «который, видимо, изначально задумывался как способ произвести впечатление на внутреннюю аудиторию» и в котором «международные участники выполняли роль статистов».

«Этот спектакль Киев попытается записать себе в актив, хотя мы все прекрасно понимаем, что никакого реального актива там нет», — заключил вице-спикер СФ.

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. Также в документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отмечал, что решения, принимаемые участниками саммита, не имеют никакой юридической силы. Со своей стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» в разных городах мира. Кроме того, он пригласил к участию в саммите Россию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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