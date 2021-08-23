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В Крыму заявили о юридической ничтожности решений «Крымской платформы»

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Решения, принимаемые участниками международного саммита «Крымская платформа», не имеют никакой юридической силы. Об этом заявил в понедельник, 23 августа, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Саммит «Крымская платформа» проходит по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

«Крымская платформа» — это апофеоз украинской международной деятельности. Пригласить политиков, которые ничего не решают, в страну, которая ничего из себя не представляет. Принятые решения никакой юридической силы не имеют и никому не нужны», — сказал Крючков в беседе с «РИА Новости».

Он также считает, что саммит является красивым прикрытием для отмывания денег.

Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным результатом саммита «Крымская платформа» стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». По его мнению, обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — всё равно что пытаться вернуть прошлогодний снег.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» в разных городах мира. Кроме того, он пригласил к участию в саммите Россию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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