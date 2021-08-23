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Аксенов назвал единственный результат саммита «Крымская платформа»

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Единственным результатом проводимого украинскими властями саммита «Крымская платформа» стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Такое мнение высказал в понедельник, 23 августа, глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, других результатов не могло быть и на это есть причина.

«Обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева – всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он указал на то, что «киевский шабаш» не принес ничего нового — украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, говоря об «аннексии» и «оккупации».

Аксенов считает, власть на Украине еще долго будет рассказывать об очередной «перемоге» (победе), чтобы отвлечь украинцев от катастрофических итогов трех десятилетий независимости.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымская платформа» для совместной выработки «путей деоккупации Крыма».

Кроме того, в понедельник украинский лидер также заявил, что обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма уже начался.

Саммит «Крымская платформа» проходит в Киеве 23 августа, он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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