Зеленский пригласил Россию принять участие в «Крымской платформе»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в саммите «Крымская платформа», который проводится в Киеве в понедельник, 23 августа.

Как отметил украинский лидер, думать о России как о «полноценном участнике» саммита его побудили обсуждения «Крымской платформы» со стороны Москвы.

«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», — сказал Зеленский в ходе саммита.

Ранее в этот день президент Украины заявил, что обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма уже начался.

Саммит «Крымская платформа» проходит в украинской столице 23 августа, он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников саммита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.