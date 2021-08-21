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Представителю Крыма отказали в участии в саммите «Крымская платформа»

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Украинская сторона проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова. Об этом он сообщил в субботу, 21 августа.

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«Организаторы «Крымской платформы» предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ. Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — сказал Молохов в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что хотел поучаствовать в мероприятии как руководитель Международной ассоциации «Таврида».

По словам Молохова, он был намерен рассказать участникам саммита о диверсиях, которые устраивают украинские власти в отношении Крыма, о водной и энергетической блокаде, а также продемонстрировать, как преобразился полуостров за последние семь лет.

Как считает Молохов, власти Киева испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

При этом еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Ранее, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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