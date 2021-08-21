Захарова рассказала об отношении России к «Крымской платформе»

Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников организованного Киевом саммита «Крымская платформа», заявила в субботу, 21 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью изданию «Газета.ру».

«Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы», — сказала Захарова.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал данное мероприятие «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

«Мне кажется, это наиболее подходящее определение, потому что у этого события нет никакого другого предназначения, кроме как создать ощущение вовлеченности Киева в крымскую повестку, но при этом сделать это, максимально не соприкасаясь с реальностью и в негативном для России русле», — прокомментировала представитель МИД РФ.

Она также обратила внимание на то, что на саммит «Крымская платформа», как и на другие подобные мероприятия по теме Крыма, «не просто не приглашают представителей Крыма, но делают всё, чтобы они туда не попали». К последним дипломат отнесла активистов, журналистов, политиков, государственных и общественных деятелей, которые «творят и создают современный Крым».

«Максимум, на что они готовы, — пригласить или даже сделать ключевыми спикерами людей, которые когда-то, например во времена Советского Союза, были связаны с Крымом, но сейчас и в последние десятилетия там не находятся», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что участникам саммита следует посетить сам полуостров и воочию увидеть все аспекты жизни крымчан — от достижений до трудностей. Она напомнила, что вместо поездки в Крым эти страны «намеренно и ангажированно блокируют любые контакты под любым предлогом», а также вводят нелегитимные санкции, которые влияют непосредственно на жителей региона.

«Для того чтобы понять, чем и как живет Крым, нужно просто туда приехать. А не делать вид, что крымская тематика является важной, отправляясь при этом в места, которые к Крыму не имеют никакого отношения», — резюмировала Захарова.

Ранее в субботу Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.