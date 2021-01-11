На Украине решили пригласить Россию на первый саммит «крымской платформы»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «крымской платформы». Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Обозреватель», опубликованном 11 января.

«Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. <...> Приглашаю!» — ответил Кулеба на вопрос журналиста о том, не будет ли Украина возражать против участия России в мероприятии.

По словам главы украинского МИДа, на повестке дня будет только один вопрос — «модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Он подчеркнул, что другие вопросы обсуждаться с Россией не будут.

Кулеба также заявил, что реакция Москвы на «крымскую платформу» продемонстрировала, что Крым для России является «открытой раной».

«Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — добавил министр.

Между тем, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал «приглашение» на международный саммит «крымской платформы» «очередной политической авантюрой».

«Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», — цитирует Цекова «РИА Новости».

Он подчеркнул, что украинские власти должны набраться смелости, чтобы признать факт нахождения Крыма в составе Российской Федерации, и думать о восстановлении контактов и партнерских отношений между Москвой и Киевом.

Украинская сторона предложила присоединиться к «платформе» США, Турции, Франции, Великобритании, Германии и другим западным странам. Первый саммит запланирован на май 2021 года.

По мнению главы госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберта Кангиева, даже если Киев и соберет кого-то для участия в «сомнительном мероприятии», то это будет «пустая трата времени».

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума воссоединился с Россией.

Несмотря на итоги референдума, Киев не признал Крым частью России.