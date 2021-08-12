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Лавров назвал шабашем проведение Киевом «Крымской платформы»

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Запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа» является шабашем, на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева. Такое мнение высказал в четверг, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Через неделю состоится очередной шабаш — «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти», — сказал на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

«Крымская платформа» — инициированная Киевом переговорная площадка, на повестке которой стоят вопросы «возвращения» Крыма в состав Украины.

Форум украинские власти хотят провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, а также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

2 июля российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «Крымская платформа» является фикцией, как и аргументы в ее пользу. Он убежден, что данный проект не соответствует принципам международного гуманитарного права.

Ранее, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме, также отметил, что это мероприятие можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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