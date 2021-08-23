В Кремле назвали антироссийским саммит «Крымская платформа»

Саммит «Крымская платформа», инициированный Киевом, — антироссийское мероприятие, недружественное Москве. На это 23 августа указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Крымская платформа» проводится 23 августа в Киеве. Форум посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова.

«Мы относимся к этому мероприятию как к недружественному нашей стране. Мы категорически неприемлем подобные утверждения в отношении российского региона», — сказал представитель Кремля.

22 августа замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет расценивать форум «Крымская платформа» как политический перформанс, а участие в нем стран ЕС негативно скажется на диалоге с Москвой.

По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, саммит является попыткой подтолкнуть мир к военному конфликту с Россией. Он подчеркнул, что страны, которые будут активнее всего действовать на «Крымской платформе» должны понимать, что Москва будет расценивать это как вмешательство во внутренние дела страны.

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Украины.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.