Зеленский объявил обратный отсчет до «возвращения» Крыма Украине

Обратный отсчет времени до «освобождения» Крыма уже начался, заявил в понедельник, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на инициированном Киевом саммите «Крымская платформа».

Мероприятие посвящено продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимают представители 44 стран и международных организаций.

«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», — сказал украинский лидер.

Зеленский пообещал, что Украина предпримет все возможные шаги для возвращения Крыма в свой состав и совместной евроинтеграции.

«И Украина, и я лично будем делать всё возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров».

«Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна — Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», — добавил Зеленский.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в форуме «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сделает соответствующие выводы в адрес участников саммита.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа назвал «Крымскую платформу» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.