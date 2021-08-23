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Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России санкциями

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Участники организованного украинской стороной международного саммита «Крымская платформа» рассмотрят введение новых санкций против России. Это следует из принятой ими итоговой декларации, размещенной в понедельник, 23 августа, на сайте МИД Украины.

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«Участники международной «Крымской платформы» решили <...> рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо и если действия России того потребуют», — говорится в документе.

Также участники саммита обозначили, что «Крымская платформа» была создана в качестве консультационного и координационного формата для мирного прекращения «временной оккупации» Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией.

Кроме того, в декларации осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

Участники саммита призвали Россию «к конструктивному участию» в «Крымской платформе».

Саммит «Крымская платформа» прошел по инициативе украинской стороны в Киеве 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отмечал, что решения, принимаемые участниками саммита, не имеют никакой юридической силы.

Со своей стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» в разных городах мира. Кроме того, он пригласил к участию в саммите Россию.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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