Зеленский рассказал о желании получить от ЕС «бронежилет» от СП-2

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа рассказал о желании Киева получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности», — заявил он в интервью телеканалу «Украина».

Зеленский при этом подчеркнул, что Украине важно понимать, кто из лидеров западных государств сможет обеспечить гарантии безопасности страны в энергетическом секторе не только на словах.

Ранее в этот день украинский президент обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель строительство «Северного потока – 2» и отметил, что Киев считает его опасным геополитическим оружием.

В свою очередь, Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Также в этот день стало известно, что в исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб СП-2.

20 августа президент России Владимир Путин обсудил с Меркель СП-2 и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.