Меркель обсудила с Путиным СП-2 и договоренности с США по нему

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом России Владимиром Путиным «Северный поток — 2» и заключенные по проекту договренности с США в пятницу, 20 августа.

«Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о «Северном потоке — 2». Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», — заявила она.

Кроме того, канцлер ФРГ добавила, что также обсуждался вопрос договоренности с США по «Северному потоку — 2».

«Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать», — сообщила она.

20 августа прошли переговоры президента России и канцлера ФРГ. Владимир Путин по итогам встречи заявил, что переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке. Отмечается, что переговоры глав государств длились около трех часов.

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.