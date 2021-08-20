Переговоры Путина и Меркель в Москве завершились

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, проходившие в Кремле в пятницу, 20 августа, завершились.

Отмечается, что встреча глав государств началась в 14:07 по московскому времени и завершилась в 17:04. В общей сложности переговоры продолжались почти три часа.

Ранее в этот же день канцлер прилетела в Москву с официальным визитом. Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Путин в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Немецкий политик же заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. Меркель назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на разногласия.

В последний раз Меркель посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.