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В Госдуме назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

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«Канцлер Германии Меркель, очевидно, намерена искать на встрече с президентом России Владимиром Путиным компромиссный вариант по участию Украины в качестве транзитера газа на фоне финальной стадии перед запуском российско-европейского проекта «Северный поток – 2», — сообщил Железняк в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Меркель, которая состоится 22 августа, попытается получить некие гарантии по российскому газу.

Меркель не может всецело обслуживать интересы Украины, для уходящего канцлера успешное завершение масштабного газового проекта, которому всеми силами сопротивлялись в Вашингтоне и Брюсселе, принципиально, заключил Железняк.

Ранее в этот день официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель посетит Россию 20 августа. По его словам, детали программы будут сообщены на следующей неделе, однако очевидно, что канцлер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили визит канцлера ФРГ в Россию. Там добавили, одной из тем на переговорах станут перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Отмечается, что предстоящая поездка Меркель в Россию станет первой за последние три года — до этого канцлер встречалась с Путиным в мае 2018 года в Сочи.

21 июля состоялся телефонный разговор Путина с Меркель, в рамках которого главы государств обсудили транзит газа через Украину, а также «Северный поток – 2». В Кремле сообщали, что «лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода».

4 июня Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на должность председателя федерального правительства ФРГ. Выборы канцлера Германии состоятся осенью 2021 года после выборов в парламент, которые пройдут 26 сентября.

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