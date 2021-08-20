Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия предоставляла Испании данные о пункте следования кораблей ВМФ
Мир
Путин попросил Меркель убедить Киев выполнять обязательства по Донбассу
Политика
В Госдуме назвали завистью слова Кулебы о Крымском мосте
Туризм
Туроператоры назвали причины снижения цен на отдых в Доминикане
Мир
В Афганистане появится новая конституция
Мир
Посол России в Германии оценил переговоры Путина и Меркель
Общество
Пропавшую три дня назад годовалую девочку под Смоленском нашли живой
Политика
Путин прокомментировал прошедшие переговоры с Меркель
Мир
На Украине завершили расследование дел в отношении Медведчука и Козака

Путин заявил об оставшихся до завершения СП-2 15 километрах по морю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строительство «Северного потока — 2» (СП-2) близится к завершению, осталось 15 км по морю. Такое заявление сделал в пятницу, 20 августа, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель в Москве.

«15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это (строительство газопровода «Северного потока — 2» — Ред. ) близится к завершению», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по «Северному потоку — 2» короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

Разговоры о том, что строительство СП-2 является политическим процессом, — «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение», подчеркнул российский лидер.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Строительство трубопровода планируется завершить 23 августа.

Новость дополняется.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021