Путин заявил об оставшихся до завершения СП-2 15 километрах по морю

Строительство «Северного потока — 2» (СП-2) близится к завершению, осталось 15 км по морю. Такое заявление сделал в пятницу, 20 августа, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель в Москве.

«15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это (строительство газопровода «Северного потока — 2» — Ред. ) близится к завершению», — заявил президент РФ.

Путин отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по «Северному потоку — 2» короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

Разговоры о том, что строительство СП-2 является политическим процессом, — «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение», подчеркнул российский лидер.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. Строительство трубопровода планируется завершить 23 августа.

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