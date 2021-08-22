В исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб «СП-2»

В исключительной экономической зоне Дании завершилась укладка труб газопровода «Северный поток – 2». Об этом 22 августа свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

По данным сервиса, российское трубоукладочное судно «Фортуна», работавшее над окончанием строительства в этом районе, 21 августа пересекло морскую границу с Германией.

Этот участок магистрали в 147 км оказался наиболее проблемным для России. Сперва прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти самой страны, после работы в исключительной экономической зоне были приостановлены из-за санкций США.

Ранее, 20 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве «СП-2», «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США против «Северного потока – 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях.

В тот же день президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «СП-2» и заключенные по проекту договоренности с США. Кроме того, российский лидер рассказал, что строительство трубопровода близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.