США ввели санкции против РФ из-за «Северного потока – 2»

США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом 20 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепа, в конгресс США был представлен отчет, где «перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2».

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», — заявил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что указанное судно, а также еще одно российское судно, участвующее в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

Кроме того, отмечается, что отчет согласуется с продолжающимся сопротивлением Соединенных Штатов газопроводу «Северный поток – 2». Подчеркивается, что, несмотря на то, что администрация США продолжает выступать против газопровода, в том числе посредством санкций, они продолжают работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с СП-2, для Украины и других стран НАТО и ЕС.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, осталось 15 км по морю.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, СП-2 достроен «практически уже до последней мили».

Ранее, 13 августа, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.