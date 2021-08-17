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Лавров указал на тщетность попыток сорвать строительство «СП-2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 17 августа, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал.

«Убежден, что попытки его [строительство «Северного потока – 2»] подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут»,— сказал министр на встрече с преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.

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По словам Лаврова, «СП-2» достроен «практически уже до последней мили».

Ранее, 13 августа, депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией.

Парламентарий пояснил, что это единственный возможный сценарий, на который может рассчитывать Киев, выступающий против проекта.

11 августа немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что риски незавершения строительства «Северного потока – 2» снизились после сделки США и Германии.

10 августа сообщалось, что строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что Соединенные Штаты и ФРГ достигли договоренностей по «СП-2». Она отметила, что американские власти в рамках соглашений обязуются добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Они также намерены добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения Москвы и Киева по транзиту газа.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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