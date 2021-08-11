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Uniper заявила о снижении рисков незавершения строительства «СП-2»

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Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что риски незавершения строительства «Северного потока снизились после сделки США и Германии. Об этом говорится в отчете компании.

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«21 июля США и Германия пришли к соглашению по «Северному потоку – 2», Украине и защите климата. Основываясь на этом, вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения газопровода сокращается», — говорится в документе.

Днем ранее строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

9 августа посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока – 2» («СП-2»), до окончания его строительства остаются считаные недели. Он добавил, что проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по «СП-2». По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

Немецкая компания Uniper завершила финансирование «Северного потока – 2» в марте 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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