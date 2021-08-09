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Посол РФ оценил влияние газового соглашения США и ФРГ на завершение СП-2

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Заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока – 2» (СП-2), до окончания его строительства остаются считаные недели. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

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Он также подчеркнул, что Москва каких-либо обязательств перед Украиной по этому заявлению нести не будет.

«Прежде всего необходимо внести ясность в терминологию. США и ФРГ не заключали соглашения по СП-2. Речь идет о совместном заявлении, которое не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон, — уточнил посол. — Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет. Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели».

Дипломат напомнил, что в отношении газового транзита через Украину президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности сохранения данного маршрута поступления российского газа в страны ЕС на экономически обоснованных условиях.

Говоря об СП-2, посол отметил, что, «несмотря на весь поднятый на Западе политический ажиотаж вокруг данной темы, газопровод был и остается коммерческой инициативой заинтересованных компаний», среди которых пять крупных европейских энергетических концернов (Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie).

Проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС. После ввода в эксплуатацию СП-2 вольется в европейскую газовую инфраструктуру, став ее составным элементом, заключил посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Для России никаких обязательств заявление США и ФРГ не несет»

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