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Строительство морского участка одной нитки «Северного потока — 2» завершено
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Строительство морского участка одной нитки «Северного потока — 2» завершено

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Строительство морского участка первой нитки «Северного потока — 2» завершено, об этом во вторник, 10 августа, сообщается на сайте компании-оператора проекта.

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«Сегодня осуществлен захлёст — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Подчеркивается, что все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Ранее в этот день представителем Госдепа по энергетике был назначен Амос Хохштейн, известный противник проекта «Северный поток — 2» (СП-2). Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Хохштейн сосредоточится на реализации мер по снижению рисков, связанных с «Северным потоком – 2».

Ранее, 22 июля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и не пошли на сделку с Берлином.

По словам Прайса, достигнутые с Германией договоренности направлены как раз на предотвращение «худшего» развития событий.

21 июля Германия и США достигли сделки по «Северному потоку – 2». По информации Госдепа, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. Также немецкие власти взяли на себя обязательства выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Кроме того, Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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