Противника СП-2 назначили представителем Госдепа по энергетике

Противник проекта «Северный поток – 2» (СП-2) Амос Хохштейн назначен представителем Госдепа по энергетике. Об этом стало известно 10 августа из заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

«Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником департамента по энергетической безопасности, подчеркивая приверженность администрации делу обеспечения энергетической безопасности Соединенных Штатов, а также наших союзников и партнеров», — говорится в заявлении Блинкена.

Как отметил Блинкен, Хохштейн сосредоточится на реализации мер по снижению рисков, связанных с «Северным потоком – 2».

«Это назначение демонстрирует решимость администрации использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок в этот критический период энергетического перехода, противодействовать использованию Кремлем энергии в качестве геополитического оружия и продвигать более безопасное и устойчивое энергетическое будущее Украины и прифронтовых стран НАТО и ЕС», — говорится в опубликованном сообщении госсекретаря США.

Ранее, 22 июля, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США столкнулись бы с худшим для себя сценарием развития событий, если бы не отказались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» и не пошли на сделку с Берлином.

По словам Прайса, достигнутые с Германией договоренности направлены как раз на предотвращение худшего развития событий.

Он также отметил, что к моменту, когда нынешняя администрация США пришла к власти, строительство трубопровода было завершено на 90%, и потому американские власти сделали вывод, что санкции не остановили бы сооружение СП-2.

21 июля Германия и США достигли сделки по «Северному потоку – 2». По информации Госдепа, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей. Также немецкие власти взяли на себя обязательства выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Кроме того, Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.