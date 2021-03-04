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Компания Uniper объявила о завершении финансирования «Северного потока»

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Немецкая компания Uniper завершила финансирование «Северного потока – 2», заявил 4 марта глава организации Андреас Ширенбек.

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«В будущем выплат не будет», — передает слова Ширенбека «РИА Новости».

В Uniper ранее в этот же день оценили завершение проекта газопровода на 98%.

Первой из проекта в декабре 2019 года в связи с угрозами США ввести санкции против участников вышла датская Allseas со своими судами-трубоукладчиками.

Затем в ноябре 2020-го о выходе объявил сертификатор трубопровода — норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). Компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам и проводила мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода.

Позже, в январе 2021-го, из проекта вышла немецкая компания Bilfinger SE, которая занималась разработкой систем противоаварийной защиты и распределенной автоматизированной системой управления технологическими процессами.

Также проект покинули датское инжиниринговое предприятие Ramboll, швейцарская компания Zurich Insurance Group, Munich Re Syndicate, лондонская дочка крупнейшей немецкой страховой группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием германских и международных страховщиков, и французская страховая компания Axa Group.

В феврале крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта, вложив в него €730 млн.

Nord Stream 2 AG уведомил европейских партнеров о достаточности уже предоставленного финансирования на реализацию проекта.

Минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в январе 2021 года — под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

3 марта статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм касательно перспектив проекта «Северный поток – 2» после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. При этом он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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