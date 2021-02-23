Немецкий перестраховщик прекратил обслуживание «Северного потока – 2»

«Дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США. Об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель Мюнхенского перестраховочного общества Франк Циглер во вторник, 23 февраля.

«Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это», — сказал Циглер.

Он подчеркнул, что не может сообщить в этой связи никаких деталей.

19 февраля сообщалось, что от работы с «СП – 2» отказывается швейцарская компания Zurich Insurance Group. Официальный представитель компании Томас Баер отметил, что компания отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США.

В тот же день газета Bild сообщила, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве проекта из-за возможных американских санкций.

Госдеп 13 января предупредил некоторые европейские компании, которые, по его предположениям, помогают в строительстве трубопровода, о возможном риске введения рестрикций против них со стороны Вашингтона.

Спустя два дня в интервью газете Handelsblatt советник президента США Джо Байдена Николас Бернс сообщил, что действие американских санкций против «Северного потока – 2» нужно приостановить, как и строительство самого газопровода, чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.