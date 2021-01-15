Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»

Действие американских санкций против «Северного потока – 2» необходимо приостановить, как и строительство самого газопровода для того, чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами, считает советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Он сообщил об этом в опубликованном в пятницу, 15 января, интервью газете Handelsblatt.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока – 2», а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — подчеркнул Бернс.

13 января появилась информация о том, что Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже подтвердила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.