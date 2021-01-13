В МИД выразили уверенность в реализации СП-2 вопреки давлению США

Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона. Об этом среду, 13 января, заявил директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Точные сроки завершения строительства зависят от многих факторов, в том числе, насколько я понимаю, и погодных условий <…>. В успешной реализации «Северного потока – 2» мы по-прежнему не сомневаемся, несмотря на усиливающееся давление властей США», ― сказал он в интервью «РИА Новости».

Также дипломат напомнил о высказывании канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что позиция Берлина относительно поддержки строительства газопровода остается неизменной.

Кроме того, Тяпкин подчеркнул, что российские компании намерены выполнить коммерческие договоренности, которые были подписаны в том числе со многими немецкими организациями.

Ранее в этот день стало известно, что госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки строительства газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

В декабре 2020 года отмечалось, что с 15 января планируется начать укладку последнего недостроенного отрезка газопровода в водах Дании. На немецком участке строительство уже завершено.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже подтвердила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.