Германский концерн отказался от проекта «Северный поток – 2»

Германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве газопровода «Северный поток – 2» из-за возможных санкций со стороны США. Об этом во вторник, 19 января, сообщает газета Bild со ссылкой на письма компании.

Как отмечает издание, у Bilfinger с Nord Stream 2 AG было несколько контрактов, в том числе на разработку систем безопасности для газопровода. Сумма контракта составляет €15 млн.

На прошлой неделе в одном письме компания сообщила США, что будет соблюдать положения «Закона о защите европейской энергетической безопасности», в другом — что все партнерские отношения и контракты с «Северным потоком – 2» прекращаются.

Накануне стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

13 января американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

16 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что швейцарская компания Zurich Insurance Group собирается прекратить оказание услуг по страхованию работ, касающихся строительства газопровода. Отмечалось, что решение приняли «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта». Zurich Insurance Group не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.