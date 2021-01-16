Bloomberg сообщил о выходе швейцарского страховщика из СП-2 из-за санкций США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась от дальнейшего страхования строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за санкций США. Об этом 16 января сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такое решение в компании приняли «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта».

В материале отмечается, что представитель Zurich Insurance Group отказался представить информацию относительно ее связей с клиентами.

Накануне стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Их окончание ожидается к середине последней недели мая.

Затем укладка труб продолжится на территории Германии. Строительство будет осуществляться со скоростью 0,4 км в день с учетом погодных условий. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода завершено более 2300 км (то есть 94%).

14 января оператор проекта Nord Stream 2 заявил, что работы по укладке части «Северного потока – 2» в водах Дании начнутся с 15 января. Строительство планируется закончить в июне.

Днем ранее, 13 января, Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения санкций против них со стороны американских властей.

Позднее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что действие американских санкций против «Северного потока – 2» необходимо приостановить, как и строительство самого газопровода, для того чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.

После этого директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года, после того как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.