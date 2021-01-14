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Nord Stream 2 назвал дату начала укладки «Северного потока – 2» в водах Дании

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Работы по укладке части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании будут возобновлены с 15 января. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе компании-оператора проекта Nord Stream 2.

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«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее в этот день Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Работы в датских водах должны возобновиться уже с 15 января.

В конце декабря Nord Stream 2 при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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