Укладка труб «Северного потока – 2» начнется в водах Дании 15 января

Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2», приступает к прокладке труб газопровода в исключительной экономической зоне Дании 15 января. Об этом сообщили ТАСС в датском энергетическом агентстве в четверг, 7 января.

Накануне датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки трубопровода, что является условием продолжения проекта.

«Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — сказал глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.

Накануне стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский», простояв около месяца недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку СП-2, недалеко от датского острова Борнхольм. Там находится незавершенный отрезок трубопровода. Судно уже прибывало на этот участок в декабре прошлого года, после чего направилось в Россию.

В конце декабря Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планировалось начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.