«Академик Черский» вновь прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», простояв около месяца недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода «Северный поток – 2». Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic в среду, 6 января.

Согласно данным портала, судно находится недалеко от датского острова Борнхольм, где расположен незавершенный отрезок газопровода. Ранее судно уже прибывало на этот участок в декабре 2020 года, но затем направилось в Россию.

В конце декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.