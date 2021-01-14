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В Дании заявили о возобновлении с 15 января строительства «Северного потока – 2»

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Дания получила расписание планов строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 14 января, сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

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«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока – 2» от компании Nord Stream 2 AG», — отметил Хансен в разговоре с «Интерфаксом».

Он заявил, что работы в датских водах должны возобновиться уже с 15 января на основе условий, которые зафиксированы в выданном разрешении.

В свою очередь, по данным международной системы позиционирования морских судов, трубоукладочное судно «Фортуна» 14 января вышло из германского порта Висмар, в котором оно находилось с конца декабря 2020 года.

Накануне госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве «Северного потока – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

В ответ на это директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

В конце декабря Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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