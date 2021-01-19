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Швейцарская компания подтвердила выход из проекта СП-2

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Швейцарская компания Zurich Insurance Group подтвердила намерение прекратить оказывать услуги по страхованию работ, касающихся строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом во вторник, 19 января, сообщил официальный представитель компании Томас Баер.

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«Zurich отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по «Северному потоку – 2», и мы прекратили всё наше (страховое) покрытие, которое подпадает под санкции», — сказал он ТАСС.

16 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Zurich Insurance Group собирается прекратить оказание услуг по страхованию строительства газопровода. Отмечалось, что решение приняли «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта». Zurich Insurance Group тогда не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

Ранее, 13 января, американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Позднее советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс заявил, что действие американских санкций против «Северного потока – 2» необходимо приостановить, как и строительство самого газопровода, для того чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами.

Во вторник газета Bild сообщила, что германский концерн Bilfinger Se отказался от участия в строительстве газопровода «Северный поток – 2» из-за возможных санкций со стороны США.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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