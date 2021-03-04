Uniper оценил готовность «Северного потока – 2» на 98%

Немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся финансовым партнером по проекту строительства «Северного потока – 2», оценила завершение проекта газопровода на 98%. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции с инвесторами.

По его словам, непосредственно прокладкой газопровода немецкая компания не занимается, но внимательно следит за завершением российского проекта, а также с нетерпением этого ожидает, пишет портал finanzen.net. Ширенбек также отметил, что ситуация со строительством достаточно хорошая, никаких технических рисков не видно.

Кроме того, он подчеркнул, что компания внимательно наблюдает за текущими переговорами между ЕС и США. Глава Uniper достаточно оптимистично настроен относительно решения, которое будет принято по проекту.

Ранее, 3 марта, статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм касательно перспектив проекта «Северный поток – 2» после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. При этом он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода.

В тот же день кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что предпримет все усилия для остановки строительства «Северного потока – 2».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

27 января руководитель Uniper Андреас Ширенбек заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен. По его словам, он все еще верит, что этот проект необходим.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.