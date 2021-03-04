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Uniper оценил готовность «Северного потока – 2» на 98%

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Немецкая энергетическая компания Uniper, являющаяся финансовым партнером по проекту строительства «Северного потока – 2», оценила завершение проекта газопровода на 98%. Об этом в четверг, 4 марта, сообщил глава Uniper Андреас Ширенбек в ходе ежегодной онлайн-конференции с инвесторами.

По его словам, непосредственно прокладкой газопровода немецкая компания не занимается, но внимательно следит за завершением российского проекта, а также с нетерпением этого ожидает, пишет портал finanzen.net. Ширенбек также отметил, что ситуация со строительством достаточно хорошая, никаких технических рисков не видно.

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Кроме того, он подчеркнул, что компания внимательно наблюдает за текущими переговорами между ЕС и США. Глава Uniper достаточно оптимистично настроен относительно решения, которое будет принято по проекту.

Ранее, 3 марта, статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм касательно перспектив проекта «Северный поток – 2» после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. При этом он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода.

В тот же день кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман отметила, что предпримет все усилия для остановки строительства «Северного потока – 2».

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

27 января руководитель Uniper Андреас Ширенбек заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен. По его словам, он все еще верит, что этот проект необходим.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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