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Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2

В бундестаге считают, что приостановка проекта не должна стать рычагом давления на переговорах
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2
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2021-02-17 19:20:10
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ФРГ и США начали обсуждение проекта «Северный поток – 2». По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, администрация Джо Байдена способна пойти на уступки и отменить санкции, но выдвигаемые ею условия могут быть невыполнимы. В правящей коалиции Германии ХДС/ХСС «Известиям» рассказали, что на переговорах будет обсуждаться идея так называемых снэпбэков. Они подразумевают под собой создание механизма, который позволил бы Берлину перекрывать поставки по СП-2, если Москва будет оказывать давление на Киев. Однако глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил «Известиям», что приостановка проекта, даже временная, не должна стать рычагом давления на переговорах.

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Деловые уговоры

По данным Wall Street Journal, США начали переговоры с ФРГ по поводу газопровода «Северный поток – 2». Как сообщили «Известиям» в немецком министерстве экономики и энергетики, любые переговоры проходят в закрытом формате, поэтому их не комментируют. Американское издание со ссылкой на источники тем не менее не исключает, что новая администрация Джо Байдена может пойти навстречу ФРГ и освободить от санкционных оков стратегически важный проект. Однако, как отмечают другие СМИ, при соблюдении некоторых условий.

Одна из рассматриваемых идей, по данным Financial Times, заключается в создании механизма, который позволил бы Германии перекрывать поставки по СП-2, если Россия будет оказывать давление на Украину, например, произвольно ограничивая поставки через ее газотранспортную систему. О подобном ультиматуме США ранее сообщали и в Handelsblatt.

— Я приветствую тот факт, что после долгих лет конфронтации США наконец готовы к переговорам. Пока невозможно сказать, каким будет результат этого диалога, однако идея «снэпбэков», безусловно, будет обсуждаться, — заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

Вентиль перемен
Трубы для газопровода Северный поток-2
Фото: Global Look Press/ J.Koehler via www.imago-images.d

Другой обсуждаемый способ контроля над потоком — ввести мораторий на начало эксплуатации СП-2, пока Россия «не проявит добрую волю в важных вопросах». Об этом ранее заявлял глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он сообщил, что разрешение ситуации вокруг проекта могло бы выглядеть следующим образом: «ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз в качестве не санкции, а паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада».

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На вопрос «Известий» о том, есть ли у ФРГ полномочия ввести подобный механизм, в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что «как разработчики коммерческого инвестиционного проекта не могут комментировать политические дебаты».

В немецком бундестаге считают, что подобный способ несовместим с интересами ФРГ.

— ЕС и федеральное правительство должны настаивать на том, чтобы мы принимали собственные решения в отношении нашей энергетической политики. Мораторий несовместим с этой позицией. Приостановка строительства СП-2, даже если она носит временный характер, не должна стать рычагом давления на переговорах с США, — заявил «Известиям» глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, дискуссия о введении моратория несколько «искусственная» и прежде всего нужна США.

— Непонятно, как этот механизм в принципе может действовать, технически невозможно приостановить начатый проект. Если газ уже запустят, не будет же фрау Меркель крутить колесо, чтобы остановить поток, — заявил политолог.

Вентиль перемен
карта Северный поток 2
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

По его словам, «Северный поток – 2» будет непременно достроен», его остановка невыгодна прежде всего ФРГ, которая не хочет признавать, что Америка имеет право командовать вопросами европейского энергоснабжения.

Конец войны начало

Джо Байден по-прежнему называет «Северный поток – 2» плохим проектом для Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако опрошенные «Известиями» политологи считают, что сейчас президент США попытается выстроить более дружественную политику с Европой. Как это ни парадоксально, именно СП-2, по их мнению, может стать ключом к достижению этой цели.

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— С самого начала во главу своей внешней политики Байден поставил нормализацию отношений со своими европейскими союзниками. Есть вероятность, что компромисс по газопроводу будет найден. Именно он невольно попадает в тематику улучшения отношений, — заявил в беседе с «Известиями» глава вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Подобного мнения придерживается и Александр Рар. По словам политолога, Джо Байден не хочет начинать свою политику в отношениях с союзниками с войны против немецких фирм, которые участвуют в СП-2. Если он введет санкции, это будет рассматриваться в Европе как враждебный акт. В отличие от Дональда Трампа новый президент вместо рестрикций будет пытаться договориться.

Действительно, после того как Байден пришел в Белый дом, ЕС с облегчением вздохнул. Трамп выступал за повышение тарифов на европейские товары, требовал от членов НАТО увеличения расходов на оборону и ставил многие другие ультиматумы, а не вел диалог.

Вентиль перемен
Трубоукладчик Академик Черский

Трубоукладчик «Академик Черский»

Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст — о будущем СП-2 и «зеленом» сотрудничестве с РФ

— Трамп был весьма неоднозначным президентом. Джо Байден будет проводить более четкий курс внешней политики, и в том числе не исключает активного развития отношений с Россией, — заявил «Известиям» политолог Боннского института политических и социологических наук Кристиан Хаке.

По его мнению, правительство ФРГ должно сделать всё возможное, чтобы как можно скорее завершить СП-2, не позволив давление с какой-либо стороны. Если Германия поддастся США, то в будущем все партнеры по энергетической политике будут сомневаться в ее способности соблюдать договор, заключил эксперт.

— С решением остановить проект в Германии уже опоздали. Так правительству придется возместить колоссальный ущерб вовлеченным в строительство газопровода компаниям, — заявил «Известиям» официальный представитель ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

На днях вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток – 2» реализован уже на 95% и, несмотря на деструктивные меры со стороны Соединенных Штатов, он будет достроен. Начатые переговоры США и ФРГ по этой линии пока тоже внушают надежду.

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