Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2

ФРГ и США начали обсуждение проекта «Северный поток – 2». По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, администрация Джо Байдена способна пойти на уступки и отменить санкции, но выдвигаемые ею условия могут быть невыполнимы. В правящей коалиции Германии ХДС/ХСС «Известиям» рассказали, что на переговорах будет обсуждаться идея так называемых снэпбэков. Они подразумевают под собой создание механизма, который позволил бы Берлину перекрывать поставки по СП-2, если Москва будет оказывать давление на Киев. Однако глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил «Известиям», что приостановка проекта, даже временная, не должна стать рычагом давления на переговорах.

Деловые уговоры

По данным Wall Street Journal, США начали переговоры с ФРГ по поводу газопровода «Северный поток – 2». Как сообщили «Известиям» в немецком министерстве экономики и энергетики, любые переговоры проходят в закрытом формате, поэтому их не комментируют. Американское издание со ссылкой на источники тем не менее не исключает, что новая администрация Джо Байдена может пойти навстречу ФРГ и освободить от санкционных оков стратегически важный проект. Однако, как отмечают другие СМИ, при соблюдении некоторых условий.

Одна из рассматриваемых идей, по данным Financial Times, заключается в создании механизма, который позволил бы Германии перекрывать поставки по СП-2, если Россия будет оказывать давление на Украину, например, произвольно ограничивая поставки через ее газотранспортную систему. О подобном ультиматуме США ранее сообщали и в Handelsblatt.

— Я приветствую тот факт, что после долгих лет конфронтации США наконец готовы к переговорам. Пока невозможно сказать, каким будет результат этого диалога, однако идея «снэпбэков», безусловно, будет обсуждаться, — заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

Вентиль перемен Фото: Global Look Press/ J.Koehler via www.imago-images.d

Другой обсуждаемый способ контроля над потоком — ввести мораторий на начало эксплуатации СП-2, пока Россия «не проявит добрую волю в важных вопросах». Об этом ранее заявлял глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он сообщил, что разрешение ситуации вокруг проекта могло бы выглядеть следующим образом: «ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз в качестве не санкции, а паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада».

На вопрос «Известий» о том, есть ли у ФРГ полномочия ввести подобный механизм, в пресс-службе Nord Stream 2 AG заявили, что «как разработчики коммерческого инвестиционного проекта не могут комментировать политические дебаты».

В немецком бундестаге считают, что подобный способ несовместим с интересами ФРГ.

— ЕС и федеральное правительство должны настаивать на том, чтобы мы принимали собственные решения в отношении нашей энергетической политики. Мораторий несовместим с этой позицией. Приостановка строительства СП-2, даже если она носит временный характер, не должна стать рычагом давления на переговорах с США, — заявил «Известиям» глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, дискуссия о введении моратория несколько «искусственная» и прежде всего нужна США.

— Непонятно, как этот механизм в принципе может действовать, технически невозможно приостановить начатый проект. Если газ уже запустят, не будет же фрау Меркель крутить колесо, чтобы остановить поток, — заявил политолог.

Вентиль перемен Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

По его словам, «Северный поток – 2» будет непременно достроен», его остановка невыгодна прежде всего ФРГ, которая не хочет признавать, что Америка имеет право командовать вопросами европейского энергоснабжения.

Конец войны начало

Джо Байден по-прежнему называет «Северный поток – 2» плохим проектом для Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако опрошенные «Известиями» политологи считают, что сейчас президент США попытается выстроить более дружественную политику с Европой. Как это ни парадоксально, именно СП-2, по их мнению, может стать ключом к достижению этой цели.

— С самого начала во главу своей внешней политики Байден поставил нормализацию отношений со своими европейскими союзниками. Есть вероятность, что компромисс по газопроводу будет найден. Именно он невольно попадает в тематику улучшения отношений, — заявил в беседе с «Известиями» глава вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

Подобного мнения придерживается и Александр Рар. По словам политолога, Джо Байден не хочет начинать свою политику в отношениях с союзниками с войны против немецких фирм, которые участвуют в СП-2. Если он введет санкции, это будет рассматриваться в Европе как враждебный акт. В отличие от Дональда Трампа новый президент вместо рестрикций будет пытаться договориться.

Действительно, после того как Байден пришел в Белый дом, ЕС с облегчением вздохнул. Трамп выступал за повышение тарифов на европейские товары, требовал от членов НАТО увеличения расходов на оборону и ставил многие другие ультиматумы, а не вел диалог.

Вентиль перемен Трубоукладчик «Академик Черский» Фото: Global Look Press/Jens Büttner

— Трамп был весьма неоднозначным президентом. Джо Байден будет проводить более четкий курс внешней политики, и в том числе не исключает активного развития отношений с Россией, — заявил «Известиям» политолог Боннского института политических и социологических наук Кристиан Хаке.

По его мнению, правительство ФРГ должно сделать всё возможное, чтобы как можно скорее завершить СП-2, не позволив давление с какой-либо стороны. Если Германия поддастся США, то в будущем все партнеры по энергетической политике будут сомневаться в ее способности соблюдать договор, заключил эксперт.

— С решением остановить проект в Германии уже опоздали. Так правительству придется возместить колоссальный ущерб вовлеченным в строительство газопровода компаниям, — заявил «Известиям» официальный представитель ХДС/ХСС по вопросам внешней политики Юрген Хардт.

На днях вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Северный поток – 2» реализован уже на 95% и, несмотря на деструктивные меры со стороны Соединенных Штатов, он будет достроен. Начатые переговоры США и ФРГ по этой линии пока тоже внушают надежду.