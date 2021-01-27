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Глава Uniper выразил уверенность в завершении «Северного потока – 2»

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Руководитель энергетической немецкой компании Uniper Андреас Ширенбек считает, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен. Об этом он заявил в среду, 27 января, в ходе выступления на Европейской газовой конференции.

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«Я считаю, что он будет достроен, поскольку незавершенной осталась лишь малая часть проекта. Я полностью полагаюсь и уверен, что «Северный поток – 2» будет достроен. И я все еще верю, что этот проект необходим», — приводит ТАСС слова Ширенбека.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что строительство «Северного потока – 2», по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы.

Вместе с тем 24 января министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце отметила, что если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток – 2», то Берлину придется столкнуться с судебными разбирательствами.

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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