В Белом доме рассказали о позиции Байдена в отношении СП-2

Строительство «Северного потока – 2» (СП-2), по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент продолжает считать, что «Северный поток – 2» — это плохая сделка для Европы», — заявила Псаки в ходе брифинга. Ее слова приводит агентство Reuters.

Она добавила, что предыдущая администрация штатов вводила ограничения в отношении проекта, данные меры будут анализироваться Байденом, который намерен продолжить консультироваться с коллегами из Европы.

Накануне, 25 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что газопровод СП-2 является экономическим, а не политическим проектом. Позиция Берлина, по его словам, относительно этого неизменна.

В тот же день стало известно, что трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода в водах Дании.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство» и такие меры являются неприемлемыми. Представитель Германии добавила, что Берлин обсудит реализацию СП-2 с новой американской администрацией.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.