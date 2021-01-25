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В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»

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Газопровод СП-2 является экономическим, а не политическим проектом. Об этом в понедельник, 25 января, заявил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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Он отметил, что позиция страны не изменится и в ФРГ не связывают строительство газопровода и ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

Зайберт также добавил, что в Берлине приняли к сведению резолюцию Европарламента по Навальному и газопроводу. Представитель кабмина подчеркнул, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «считает проект экономическим».

Ранее в понедельник стало известно, что трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство газопровода в водах Дании.

21 января Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России Алексея Навального, в документе содержалось требование к Евросоюзу «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2». Также в резолюции говорилось о необходимости усиления ограничений в отношении Москвы.

Документ одобрили 581 депутат, против высказались 50, еще 44 воздержались от голосования. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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