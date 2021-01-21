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Европарламент призвал заблокировать «Северный поток - 2» из-за Навального

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Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию из-за ареста в России блогера Алексея Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2», а также усилить ограничения в отношении Москвы. Об этом сообщается на сайте ЕП.

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«Европарламент призывает Совет Евросоюза занять активную позицию по аресту блогера Алексея Навального в ходе следующего заседания и значительно ужесточить санкции против России, включая введение рестрикций против физических лиц и организаций, причастных к принятию решения об аресте и помещении в тюрьму россиянина», — отмечается в резолюции.

Также предлагается ввести ограничения против лиц, которые участвовали в решении об аресте блогера.

За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что ЕП собирается потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода из-за ареста Навального.

19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая перед депутатами Европарламента, заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации «Северного потока – 2», поскольку это проект частных компаний.

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Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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