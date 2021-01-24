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ФРГ заявила о судебном процессе в случае остановки «Северного потока — 2»

ФРГ заявила о судебном процессе в случае остановки «Северного потока — 2»

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Если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток — 2», то Берлину бы пришлось столкнуться с судебными разбирательствами. Об этом 23 января заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

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«Решение о строительстве газопровода «Северный поток» было принято много лет назад. Трубопровод почти готов, он одобрен в правовом порядке. Я могла бы представить себе и другие решения. Но если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — приводит ее слова RND.

Ранее в этот же день стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод «Северный поток – 2», прибыл в порт города Висмар в Германии.

В Германии 19 января учредили фонд в поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом немецкий минюст уже признал правоспособность новой организации, и таким образом фонд получил все необходимые полномочия на осуществление своей деятельности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Как следствие, Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать.

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