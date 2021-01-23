Способное достроить «Северный поток — 2» судно прибыло в немецкий порт

Трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод «Северный поток – 2», прибыл в порт города Висмар в Германии. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic в субботу, 23 января.

«Академик Черский» стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря. В начале января судно подошло к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулось в Россию.

21 января трубоукладчик направился из Калининграда в Висмар.

Другое российское судно — «Фортуна» — находится в районе недостроенного участка «Северного потока — 2» к югу от датского острова Борнхольм. Туда оно прибыло 22 января.

За несколько дней до этого стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против «Фортуны» и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 21 января заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2» — «неуместное средство», такие меры являются неприемлемыми. Меркель добавила, что Берлин обсудит строительство газопровода с новой американской администрацией.

В прокладке труб участвуют «Академик Черский» и «Фортуна». Баржа оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.