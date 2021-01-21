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Способное достроить «Северный поток – 2» судно направилось в сторону Германии

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Трубоукладчик «Академик Черский», который может достроить «Северный поток – 2», направился из Калининграда в город Висмар в Германии. Об этом свидетельствуют данные Marine Traffic в четверг, 21 января.

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Ориентировочно судно должно прибыть в порт 23 января в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

«Академик Черский» стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря. В начале января судно подошло к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулось в Россию.

Теперь оно взяло курс на германский Висмар, где до середины января стояла баржа-трубоукладчик «Фортуна». Однако 18 января стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против «Фортуны» и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

В прокладке труб участвуют «Академик Черский» и «Фортуна». Баржа оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.Правительство Германии восприняло с сожалением данное решение американских властей.

К настоящему моменту из примерно 2460 км газопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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