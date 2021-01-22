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Трубоукладчик «Фортуна» подошел к месту достройки «Северного потока – 2»

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Трубоукладчик «Фортуна», с помощью которого планировалось достраивать газопровод «Северный поток – 2», в пятницу, 22 января, подошел к недостроенному участку газопровода недалеко от датского острова Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов Marine Traffic.

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В четверг «Фортуна» покинула немецкий порт Росток, там трубоукладчик находился с прошлой недели. «Фортуна» прибыла в Росток из другого немецкого порта — Висмара.

Днем ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции. В этот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что применение экстерриториальных санкций США в отношении СП-2 — «неуместное средство» и такие меры являются неприемлемыми. Представитель Германии добавила, что Берлин обсудит реализацию СП-2 с новой американской администрацией.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества. Правительство Германии восприняло с сожалением данное решение американских властей.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В прокладке труб участвуют суда «Академик Черский» и «Фортуна». Последнее оснащено системой якорного позиционирования и в декабре уже построило 2,6 км магистрали газопровода в германской исключительной экономической зоне.

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