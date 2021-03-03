Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой

Кандидат на пост госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что предпримет все усилия для остановки строительства «Северного потока – 2». В среду, 3 марта, в сенате прошли слушания в комитете по иностранным делам по рассмотрению ее кандидатуры.

Таким образом Шерман ответила на вопрос сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза о том, собирается ли она оказывать противодействие проекту и вводить дальнейшие санкции.

«Я не могу принимать такие решения в одностороннем порядке. Но я буду делать всё, чтобы не допустить продвижения проекта», — цитирует Шерман ТАСС.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

За день до этого министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода остановят.

16 февраля, по данным газеты The Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу строящегося газопровода «Северный поток – 2». Белый дом должен был определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.