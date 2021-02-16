США начали переговоры с Германией по поводу «Северного потока – 2»

По данным газеты Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу строящегося газопровода «Северный поток – 2». Белый дом должен определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их, передает телеканал «Известия». Американское издание не исключает, что администрация Байдена может пойти навстречу своей союзнице Германии, которая заинтересована в успешном завершении строительства газопровода. В бундестаге заявляют, что об остановке «Северного потока – 2» не может быть и речи. Два сенатора попросили Байдена ввести санкции против газопровода. «Северный поток – 2» рассчитан на экспорт 55 млрд куб. м газа в год. США против проекта, так как хотят поставлять свой СПГ в Европу. Россия вынуждена достраивать газопровод своими силами. США грозят санкциями западным партнерам «Газпрома» по проекту.

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