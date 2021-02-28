В ФРГ выразили опасение из-за исков о возмещении ущерба в случае остановки СП-2

Германия может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство проекта «Северный поток – 2» (СП-2) будет остановлено. С таким заявлением выступила министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

«Мы не можем сразу отказаться и от угля, и от атомных электростанций, и от газа. Нам нужен будет газ и в этом, и в следующем десятилетии. Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», — заявила она в интервью 28 февраля изданию Welt am Sonntag.

Реализация проекта «Северный поток – 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода, пишет «Газета.ру». Однако в начале января 2020-го строительство было возобновлено.

Вице-премьер России Александр Новак 14 февраля 2021 года объявил, что строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%. Новак отметил, что газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия Соединенных Штатов, которые пытаются помешать процессу и затягивают его реализацию.

12 февраля стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В тот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.