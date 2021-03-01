В Германии прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2»

Власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Об этом говорится в ответе германского правительства на запрос фракции «Зеленые», поступившем в распоряжение Deutsche Welle в понедельник, 1 марта.

В ответе отмечается, что Берлин вместе с европейскими партнерами считает необходимым введение «целенаправленных и соразмерных санкций в качестве ясного сигнала России» из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Однако, по данным германского кабмина, СП-2 полностью соответствует действующему европейскому законодательству и поможет обеспечить газом Западную и Восточную Европу. В его реализации задействованы свыше 100 европейских фирм.

«Позиция федерального правительства в этой связи известна, она осталась неизменной», — отметили в правительстве.

Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

Власти Германии считают санкции США против этого проекта «вмешательством в европейский суверенитет».

«Правительство ФРГ отвергает эти санкции и расценивает их как вмешательство в европейский суверенитет», — приводит ТАСС слова из ответа кабмина.

При этом не исключается, что односторонние меры американской стороны могут затронуть и созданный региональными властями земли Мекленбург – Передняя Померания специальный экологический фонд, благодаря которому в том числе предполагается защитить интересы участников проекта «Северный поток – 2».

Фон учредили 19 января. Германский минюст уже признал правоспособность новой организации, таким образом фонд получил необходимые полномочия на осуществление своей деятельности.

Кроме того, Берлин ожидает в июне вердикта суда Дюссельдорфа по апелляции Nord Stream 2 AG против решения Федерального сетевого агентства ФРГ об отказе в освобождении трубопровода от требований обновленной Газовой директивы Евросоюза.

«Устное разбирательство Высший земельный суд назначил на 21 апреля 2021 года. Решение суд может принять в июне», — указывается в сообщении.

Накануне глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановка строительства СП-2 является очень плохой идеей. Он считает, что это повлечет за собой болезненный судебный процесс с многомиллиардным ущербом. При этом Европа еще долгие годы будет нуждаться в российском газе.

Ранее в тот же день министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство проекта газопровода остановят.

Как стало известно 12 февраля, американские сенаторы, республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин, призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции против СП–2. В тот же день в Госдепе назвали рестрикции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, но в германском правительстве не увидели возможностей для уступок Вашингтону по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.